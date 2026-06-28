Enfrentamiento en colonia Borja de Frontera genera alarma entre vecinos

FRONTERA COAH.-Una riña campal entre varios sujetos armados con palos, piedras y armas blancas movilizó la noche del sábado a elementos de Seguridad Pública en la colonia Borja; sin embargo, los presuntos participantes lograron escapar antes de ser asegurados.

El reporte ciudadano alertó sobre un enfrentamiento en el cruce de las calles Francisco de Luna y Constitución, donde un numeroso grupo protagonizaba una pelea que representaba un riesgo para los habitantes del sector.

Tras recibir el aviso, los oficiales acudieron al lugar e implementaron un operativo para localizar a los involucrados. No obstante, al percatarse de la presencia policiaca, los participantes huyeron entre las viviendas y callejones de la zona, dispersándose en distintas direcciones.

Los agentes realizaron recorridos por calles aledañas e inspeccionaron diversos puntos de la colonia en busca de los presuntos responsables, aunque el despliegue concluyó sin personas detenidas.

La movilización generó expectación entre los vecinos, quienes permanecieron atentos mientras las patrullas recorrían el área donde minutos antes se registró el enfrentamiento.

Al finalizar el operativo, las autoridades mantuvieron vigilancia preventiva en el sector con el propósito de descartar nuevos incidentes y reforzar la seguridad de los habitantes, luego del hecho que alteró la tranquilidad de la colonia durante varios minutos.