Mujer resulta lesionada tras agresión de su pareja en Frontera

FRONTERA COAH.- Una madre de familia resultó lesionada la noche del sábado tras ser presuntamente agredida por su pareja durante una discusión ocurrida en su domicilio, ubicado sobre la calle Cristóbal Colón, en la colonia Colinas de Frontera.

De acuerdo con la información recabada, María N sostuvo una fuerte discusión con su pareja, identificado como Jesús. Durante el altercado, el hombre presuntamente la agredió físicamente y posteriormente abordó su automóvil con la intención de retirarse del lugar.

En un intento por impedir que se marchara, la mujer se sujetó del vehículo, pero fue arrastrada varios metros, sufriendo diversas lesiones.

Vecinos del sector, al percatarse de lo ocurrido, solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia al reportar a una persona atropellada.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria a la lesionada, así como elementos de Seguridad Pública, que tomaron conocimiento de los hechos.

Tras las primeras investigaciones, las autoridades determinaron que se trató de una riña de pareja. La mujer afectada informó que no interpondría cargos en contra de su agresor.