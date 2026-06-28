Hombre asalta tienda de conveniencia en Monclova: Escapa con dinero

MONCLOVA, COAH.- Un hombre con el rostro cubierto sembró el miedo durante la madrugada de este sábado al perpetrar un asalto en una tienda de conveniencia de la colonia Lucrecia Solano, de donde escapó con dinero en efectivo antes de la llegada de las autoridades.

El atraco ocurrió en un establecimiento de 24 horas ubicado sobre el cruce de la calle 45 y la avenida Las Torres, cuando un sujeto ingresó al negocio y, simulando portar un arma al mantener una mano dentro de la bolsa de su pantalón, amenazó al cajero para exigirle el dinero de las ventas.

Ante el temor de resultar lesionado, el empleado, identificado como Luis Javier, entregó aproximadamente mil 300 pesos en efectivo. Una vez obtenido el botín, el delincuente salió corriendo con dirección al oriente y desapareció entre las calles del sector.

De acuerdo con la descripción proporcionada por la víctima, el responsable es un hombre de aproximadamente 27 años, de complexión robusta, cabello largo y claro, quien vestía una sudadera gris, pantalón blanco y una playera color celeste con la que cubría parte de su rostro para evitar ser identificado.

Tras el reporte al sistema de emergencias, elementos de la Policía Municipal se movilizaron rápidamente al negocio y desplegaron un operativo de búsqueda en las calles aledañas.

Durante los recorridos, los oficiales aseguraron a un hombre que merodeaba por el sector; sin embargo, tras las investigaciones iniciales se descartó su participación en el robo.

Asimismo, los policías revisaron las cámaras de videovigilancia del establecimiento, logrando obtener imágenes del presunto responsable, quien aparece cubriéndose el rostro con la playera color celeste al momento de cometer el atraco.

Pese a los esfuerzos de las autoridades, el responsable no fue localizado. Finalmente, los oficiales orientaron al afectado para que presentara la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, con el fin de integrar la carpeta de investigación y dar seguimiento al caso.