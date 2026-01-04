Clausuran quinta en Monclova: menores consumían alcohol

MONCLOVA, COAH.— Un operativo de vigilancia terminó con la clausura de una quinta sin razón social, ubicada en el cruce de la calle Navidad y la avenida Montessori, luego que autoridades municipales sorprendieran una reunión en la que participaban numerosos menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas y presuntamente sustancias ilícitas.

La intervención se realizó tras reportes ciudadanos

De acuerdo con el informe oficial, la intervención se derivó de reportes ciudadanos que alertaron sobre una concentración inusual de jóvenes en el inmueble. Al arribar al sitio, los elementos confirmaron la presencia de adolescentes ingiriendo alcohol, situación que contraviene la normatividad vigente y representa un riesgo directo para su integridad.

Durante la inspección, los oficiales procedieron al aseguramiento de alrededor de siete personas, a quienes se les localizaron envoltorios con marihuana. Los implicados fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, que será la encargada de determinar su situación jurídica conforme a la ley.

Clausura inmediata por falta de permisos

Las autoridades municipales informaron que la clausura se realizó de manera inmediata, al comprobarse que el lugar no contaba con permisos ni condiciones para la realización de eventos, y mucho menos para permitir el consumo de alcohol o drogas, especialmente entre menores de edad. El inmueble fue cerrado y sellado para impedir cualquier actividad posterior.

Se indicó que este tipo de acciones forman parte de los operativos permanentes de prevención y vigilancia implementados en la ciudad, con el objetivo de salvaguardar la integridad de niñas, niños y adolescentes, así como de mantener el orden y la seguridad pública.