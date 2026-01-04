Detienen a Jesús Góngora por estafa de purificadoras en Monclova

MONCLOVA, COAH.— La noche de ayer se registró la detención de un hombre señalado por su presunta participación en fraudes relacionados con la venta e instalación de purificadoras de agua, luego de ser interceptado por una de sus víctimas y presentado ante el Juez Calificador en turno con apoyo de elementos de la Policía Preventiva.

El individuo fue identificado como Jesús Góngora García, a quien se le atribuyen múltiples señalamientos por ofrecer purificadoras de agua móviles que presuntamente nunca fueron entregadas, pese a haber recibido fuertes sumas de dinero. De acuerdo con la información recabada, los casos no serían hechos aislados, ya que existirían reportes similares tanto en Monclova como en la ciudad de Saltillo.

¿Cómo ocurrió la estafa?

Uno de los señalamientos fue realizado por Denisse Pérez, quien relató haber entregado la cantidad de 28 mil pesos luego de contactar al presunto responsable a través de redes sociales. Según su testimonio, el hombre acudió a su domicilio, realizó supuestas mediciones técnicas y explicó el funcionamiento del equipo, lo que generó confianza para concretar el pago.

Sin embargo, con el paso de los meses comenzaron los retrasos constantes, justificaciones sin sustento y finalmente la falta total de comunicación, sin que la purificadora fuera instalada ni entregada, lo que llevó a la afectada a asumir que se trataba de un presunto fraude.

Acciones de la autoridad

La denunciante señaló que logró ubicar de manera fortuita al señalado en calles de la colonia Asturias, donde lo encaró para exigir una explicación. Ante la tensión generada, solicitó apoyo a las autoridades, arribando al sitio elementos de la Policía Preventiva, quienes tomaron conocimiento de los hechos y trasladaron al individuo ante la autoridad correspondiente.

Ya ante el Juez Calificador, la afectada recibió orientación sobre las acciones legales que puede emprender para intentar recuperar su dinero, mientras que el señalado fue advertido sobre las consecuencias legales en caso de no llegar a un acuerdo formal o enfrentar una denuncia penal.

Consecuencias y recomendaciones

Finalmente, la víctima exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones al contratar este tipo de servicios, recomendando verificar antecedentes, exigir contratos por escrito y evitar realizar pagos anticipados sin garantías legales, a fin de no caer en presuntos engaños.