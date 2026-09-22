Motociclista resulta gravemente herido en Monclova

MONCLOVA, Coah.– Gravemente lesionado terminó un motociclista de 19 años luego de perder el control de su unidad y estrellarse contra un objeto fijo en calles de la colonia Emiliano Zapata, durante la noche de este martes.

El joven fue identificado como Kevin Álvarez, quien quedó tendido sobre el pavimento tras el fuerte impacto, por lo que familiares y conocidos que llegaron al lugar solicitaron de inmediato el apoyo de una ambulancia.

El accidente ocurrió minutos antes de las 22:30 horas, cuando Kevin Álvarez circulaba sobre la calle 9 a bordo de una motocicleta y, al llegar al cruce con la calle 20, perdió el control de la unidad.

De acuerdo con las primeras investigaciones de las autoridades, una de las posibles causas del accidente habría sido el exceso de velocidad, situación que habría provocado que el joven no pudiera mantener el control de la motocicleta.

Tras salir de la trayectoria, el motociclista se estrelló contra un objeto fijo y terminó tendido sobre la carpeta asfáltica con múltiples lesiones, entre ellas una fractura expuesta en la pierna izquierda.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y, debido a la gravedad de sus lesiones, determinaron que requería atención médica especializada.

Kevin Álvarez fue trasladado de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo cuidado médico.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes también acudieron para tomar conocimiento y realizar las diligencias correspondientes.

Sin embargo, antes de la llegada de los oficiales, familiares y conocidos del motociclista retiraron la unidad del lugar y la trasladaron hacia un sitio cuya ubicación no fue establecida.

El joven permaneció hospitalizado debido a la gravedad de las lesiones que sufrió durante el accidente.