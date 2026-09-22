Jovenresulta lesionado en riña familiar en Monclova

MONCLOVA, Coah.– Un joven de 19 años terminó lesionado luego de verse involucrado en una riña familiar en la que, de acuerdo con los primeros reportes, habría sido agredido por varios de sus parientes la tarde de este martes en calles de la colonia Miravalle 1.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:30 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Paseo de la Cañada, donde Tadeo de la Cruz habría sido atacado durante un problema familiar que terminó por salirse de control.

Vecinos del afectado, al observar la confrontación y notar que el joven estaba siendo agredido, solicitaron de inmediato la presencia de las autoridades y de los cuerpos de emergencia.

Según la información recabada en el lugar, Tadeo habría recibido golpes durante la riña y terminó con una lesión en la cabeza, además de diversas contusiones en la espalda.

Entre los objetos que presuntamente fueron utilizados durante la agresión se mencionaron barrotes, tablas y palos.

Antes de que arribaran los elementos policiacos, los familiares señalados como presuntos responsables se retiraron del lugar, por lo que no fueron detenidos. Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento de lo ocurrido y recomendaron al joven acudir ante el Ministerio Público para formalizar la denuncia correspondiente y aportar los datos necesarios sobre sus agresores.

Por su parte, paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) brindaron atención prehospitalaria a Tadeo y posteriormente lo trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides para que recibiera atención médica.

Las autoridades quedaron a la espera de que el afectado formalizara su denuncia para iniciar las investigaciones correspondientes.