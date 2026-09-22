Lesionada tras choque por alcance en Frontera

FRONTERA, Coah.– Lesionada y con su camioneta severamente dañada terminó una conductora luego de estrellarse por alcance contra un camión de carga mientras circulaba por el libramiento Carlos Salinas de Gortari, la mañana de este martes.

El accidente se registró a la altura de la empresa Ironcast, donde Susana Ortiz, de 48 años y vecina de la colonia Jardines del Aeropuerto, se desplazaba hacia el norte a bordo de una Chevrolet Equinox blanca.

Al llegar al punto mencionado, la conductora no guardó la distancia de seguridad entre vehículos y terminó impactándose contra la parte posterior de un camión Chevrolet blanco, de la línea Express, que circulaba por el mismo tramo.

La pesada unidad era conducida por Carlos Rangel Fuentes, vecino del municipio de Frontera, quien resultó ileso tras el percance.

El fuerte impacto ocasionó considerables daños en la parte frontal de la Equinox y dejó lesionada a Susana Ortiz, por lo que paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Frontera acudieron para brindarle los primeros auxilios.

Debido a las molestias que presentaba, la mujer fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Elementos de la Policía Municipal acudieron inicialmente para abanderar el lugar y prevenir otro accidente, mientras que posteriormente oficiales de la Policía Estatal de Coahuila tomaron conocimiento y realizaron el peritaje correspondiente.

Tras analizar la escena y las condiciones en que ocurrió el choque, los oficiales determinaron que la responsabilidad correspondía a la conductora de la Equinox, al no medir adecuadamente la distancia respecto al vehículo que circulaba delante de ella.

Familiares de Susana llegaron al lugar para hacerse cargo de los trámites correspondientes, mientras que la camioneta fue retirada mediante una grúa y trasladada a un corralón.

El camión de carga presentó daños mínimos, quedando pendiente que la conductora responda por los daños ocasionados.