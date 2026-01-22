Accidente de motociclista en Monclova deja herido

MONCLOVA, COAH.- Un motociclista que presuntamente circulaba en estado de ebriedad protagonizó un aparatoso accidente la noche de ayer al norte de Monclova, luego de impactarse a gran velocidad contra un automóvil en la intersección de la carretera federal 57 y la avenida Constitución, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades municipales.

El lesionado fue identificado como Crisanto San Martín, quien tripulaba una motocicleta Italika en color negro y se desplazaba rumbo al norte a exceso de velocidad. El percance se registró minutos antes de las 22:00 horas, cuando al llegar al cruce mencionado perdió el control de la unidad y se estrelló directamente contra la puerta del lado del conductor de un Nissan Platina.

El automóvil era conducido por Salvador Ramírez Varela, quien explicó a las autoridades que se encontraba completamente detenido, esperando el cambio de luz del semáforo, cuando de manera repentina observó cómo la motocicleta se aproximaba sin reducir la velocidad, impactándose sin que pudiera hacer algo para evitarlo.

Salvador relató que momentos antes había sufrido la ponchadura de una llanta, por lo que su hermano acudió a auxiliarlo para realizar el cambio, ya que no contaba con las herramientas necesarias. Una vez solucionado el contratiempo, continuó su trayecto con dirección a la colonia FSTSE, con la intención de llegar al domicilio de su madre.

Tras el fuerte impacto, el motociclista salió proyectado contra el costado del vehículo, golpeándose el rostro con el casco, lo que le ocasionó la pérdida de cinco piezas dentales frontales superiores. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar y le brindaron atención prehospitalaria, aunque el lesionado se negó a ser trasladado a un hospital para una valoración más completa.

Elementos de Seguridad Pública y de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente en el sitio, donde trascendió que el motociclista presentaba aliento alcohólico. Las autoridades se encargaron de deslindar responsabilidades y exhortaron a los conductores a evitar manejar bajo los influjos del alcohol, debido al alto riesgo que esto representa.