Hombre es detenido tras intento de robo en centro comercial de Frontera

FRONTERA, COAH.- Un presunto ladrón fue detenido la tarde de ayer al interior del centro comercial Merco, ubicado en la colonia La Sierrita, en el municipio de Frontera, luego de ser sorprendido cuando presuntamente intentaba robar mercancía del establecimiento, lo que generó la movilización de autoridades municipales.

De acuerdo con la información obtenida, el sujeto fue detectado por personal de seguridad privada mientras recorría distintos pasillos del comercio, tomando diversos productos que ocultaba entre su ropa y pertenencias, con la aparente intención de salir del lugar sin pagar. La conducta sospechosa fue observada directamente por uno de los guardias, quien decidió darle seguimiento.

Al confirmar el intento de robo, el personal de seguridad intervino de inmediato y logró interceptar al individuo antes de que abandonara el establecimiento. Con apoyo de otros elementos, fue asegurado dentro del inmueble, recuperándose la mercancía sin que se registraran daños ni personas lesionadas durante el forcejeo.

Minutos después arribaron elementos de la Policía Municipal de Frontera, quienes tomaron conocimiento de los hechos, entrevistaron al personal del comercio y procedieron al aseguramiento formal del presunto responsable, quien se identificó como Jesús Alejandro.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la corporación municipal, donde quedó a disposición del juez calificador en turno, autoridad que determinará su situación legal conforme a lo establecido por el delito de robo.