Maestros se manifiestan en Monclova por profesor del Jardín de Niños

Maestros de diversos planteles de la ciudad de Monclova se manifestaron ante la PRONNIF en defensa del profesor de educación física del Jardín de Niños "Gabriela Mistral" acusado de supuesto abuso sexual en contra de una menor de 5 años, al señalar que la denuncia es falsa.

Los docentes, quienes prefirieron omitir sus nombres por temor de represalias, tanto por la estructura educativa como por las amenazas que algunos de ellos han recibido por parte de la familia de la menor, se congregaron en el exterior de la dependencia con pancartas en mano manifestando su apoyo al docente.

Con leyendas de "Ya basta", "Los maestros también valemos", "Seguimos firmes" y "El maestro no es tu enemigo", los docentes se manifestaron para exigir respeto y que se lleve el caso de manera adecuada.

Los docentes manifestaron estar cansados de ser difamados sin pruebas, al señalar que el supuesto abuso a la menor es falso, que no existen pruebas de ello y que incluso el plantel cuenta con cámaras.

Durante la manifestación, los docentes expresaron su preocupación ante el riesgo de que cualquier docente pueda ser acusado sin pruebas. "Las maestras y maestros estamos cansados de que se nos acuse sin argumentos, de que se nos persiga de manera injusta y se nos acuse sin pruebas y sin elementos".

Señalaron que conocen al profesor acusado, quien labora en diferentes planteles, y a quien reconocieron como un hombre respetable, íntegro y de su entera confianza.

"Nuestras instituciones son lugares seguros, que se investigue a la familia, ya que en las escuelas cuidamos de nuestros alumnos y en el momento que se esclarezca todo, se actúe con todo el peso de la ley ante la falsa denuncia".

Finalizaron al mencionar que el docente ha sido vulnerado en sus derechos, dejando en entredicho su honorabilidad, esfuerzo y años de servicio por una acusación que se da sin argumentos.