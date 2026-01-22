Desgracia ambulancia frente a FIME

El conductor del Toyota se le metió al paso por realizar maniobra prohibida, al cruzar el bulevar Benito Juárez. BRENDA REBOLLOSO MONCLOVA, COAH.- Una fuerte colisión registrada la tarde de ayer sobre el bulevar Benito Juárez, a la altura de la colonia Guadalupe, dejó tres civiles, entre ellos un menor y dos paramédicos lesionados, luego que un automovilista se atravesó imprudentemente al paso de una ambulancia que circulaba con preferencia vial. A consecuencia del impacto, el auto quedó prensado entre la unidad de emergencia y un poste de madera que quedó partido en dos.

El accidente que desató una fuerte movilización de los paramédicos de Cruz Roja Mexicana, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y autoridades municipales ocurrió alrededor de las 14:30 horas, cuando la ambulancia del Grupo de Urgencias Básicas de Coahuila, identificada con el número económico 5101, conducida por Zuleima Rodríguez, se desplazaba con dirección al poniente por el bulevar Juárez, sobre una vía debidamente señalizada como preferencial. Al llegar al cruce con la calle Michoacán, un vehículo particular irrumpió de manera intempestiva en el crucero tratando de llegar a la calle Branquilla, provocando el impacto al exterior de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME).

La unidad responsable fue un Toyota Corolla en color gris, el cual era conducido por Tomás Lerma de 24 años, quien no respetó el alto obligatorio y se atravesó sin precaución, siendo impactado de lleno por la ambulancia. La fuerza del choque proyectó a ambos vehículos hacia el costado izquierdo del bulevar, donde terminaron estrellándose contra un poste de madera.

El fuerte golpe generó momentos de alarma, ya que se reportó riesgo de incendio en la ambulancia, lo que motivó la inmediata movilización de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos. Afortunadamente, la situación fue controlada de manera oportuna y se descartó cualquier peligro mayor tanto para los lesionados como para la zona.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a Zuleima y a Gustavo Espinoza, Director del GUBC, que viajaban en la ambulancia, así como al conductor del Toyota y a sus acompañantes, dos hermanos identificados como Carolina de 18 años y Luis ´N´ de 13 años. Posteriormente, los heridos fueron trasladados a distintos hospitales para su valoración médica, debido a las lesiones sufridas tras el impacto.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes se encargaron de realizar el peritaje correspondiente y coordinar el retiro de las unidades dañadas mediante una grúa mientras que personal de Protección Civil acordonó el área, en espera de que personal de TELMEX acuda a cambiar el poste, que amenazaba con desplomarse.