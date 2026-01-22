Arde vivienda por culpa de veladora

MONCLOVA, COAH.- Un descuido doméstico estuvo a punto de terminar en tragedia la noche de este miércoles, luego que una veladora encendida desató un incendio al interior de una vivienda ubicada en la colonia Eva Samano, lo que generó la rápida movilización del Heroico Cuerpo de Bomberos, así como de elementos de Protección Civil y agentes de la Policía Municipal.

Los hechos se registraron cerca de la medianoche en el domicilio marcado con el número 1021 de la calle 5, propiedad de Martín García, donde una veladora encendida habría originado el fuego que comenzó a propagarse rápidamente en el área de la sala, consumiendo muebles y diversos objetos a su paso.

Al percatarse de las llamas, vecinos del sector alertaron de inmediato al número de emergencias 911, solicitando el apoyo de los cuerpos de auxilio ante el riesgo que representaba el siniestro para las viviendas contiguas.

Acciones de la autoridad

En cuestión de minutos, los bomberos arribaron al lugar y procedieron a ingresar al inmueble para atacar el fuego de frente.

Mientras los vulcanos realizaban las maniobras para sofocar el incendio, elementos de la Policía Municipal resguardaron el perímetro para evitar riesgos a terceros y permitir el libre trabajo de los cuerpos de emergencia. Por su parte, personal de Protección Civil se mantuvo atento ante cualquier eventualidad mayor.

Afortunadamente, la familia logró salir a tiempo del domicilio, poniéndose a salvo antes de que el fuego se intensificara. Posteriormente, los bomberos sacaron al exterior los muebles y artículos alcanzados por las llamas, logrando controlar la situación tras varios minutos de arduo trabajo.

Detalles confirmados

El siniestro fue finalmente sofocado y aunque no dejó personas lesionadas, socorristas de Bomberos atendieron a Martín. El incendio dejó daños materiales considerables al interior de la vivienda.

Autoridades exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones con el uso de veladoras y flamas abiertas dentro del hogar, a fin de prevenir este tipo de incidentes.