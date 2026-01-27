Accidente en Monclova: motociclista queda atrapado bajo un camión

MONCLOVA, COAH.— Un motociclista resultó con lesiones en la cabeza tras impactarse y quedar atrapado debajo de un camión de tres toneladas la tarde del martes sobre la avenida Estadio, en la colonia San Salvador.

El lesionado fue identificado como Mauro Aguilar Lavador, de 26 años, vecino de la colonia Rosita, quien circulaba de sur a norte a bordo de una motocicleta deportiva Yamaha roja. Al no advertir una maniobra realizada por un camión de carga, perdió el control de la unidad, derrapó y terminó incrustado en la parte baja del vehículo.

La unidad involucrada fue un camión Ford blanco de tres toneladas, utilizado por una recicladora. Tras el impacto, el operador detuvo su marcha y solicitó apoyo a los números de emergencia.

Paramédicos del GRUM acudieron al sitio y realizaron maniobras para liberar al motociclista, quien permanecía atrapado bajo el camión. Posteriormente fue estabilizado y trasladado al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo observación médica.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes aseguraron la zona, tomaron conocimiento de los hechos y trasladaron al conductor del camión a las instalaciones de Seguridad Pública para rendir su declaración, mientras se realizaban los peritajes para deslindar responsabilidades.

El accidente generó una fuerte movilización de cuerpos de auxilio y afectó de manera momentánea la circulación.