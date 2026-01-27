Oficial se desmaya en Monclova durante actividad física

MONCLOVA, COAH.- Momentos de tensión se registraron la noche del martes al interior de la corporación de Seguridad Pública Municipal, luego que una oficial en activo se desvaneció mientras realizaba una actividad física, lo que obligó a sus compañeros a actuar de inmediato para salvaguardar su integridad.

La elemento fue identificada como Nancy, de 22 años de edad, quien se encontraba en servicio poco antes de la medianoche cuando comenzó a presentar un cuadro de debilidad generalizada, mareo intenso y pérdida de estabilidad, síntomas que alertaron a los uniformados que se encontraban con ella durante el recorrido operativo.

Ante la situación, un oficial de apellido Mena solicitó apoyo médico urgente. No obstante, al valorar el estado de la joven policía y la cercanía de un hospital, los mandos decidieron no esperar la llegada de una ambulancia y proceder con su traslado inmediato en una unidad oficial, priorizando el tiempo de respuesta.

El convoy policial se dirigió a las instalaciones de la Cruz Roja, mientras otras patrullas se coordinaron para despejar el trayecto y facilitar el arribo sin contratiempos.

A su llegada, la oficial fue ingresada directamente al área de urgencias, donde personal médico la recibió para su valoración.

Tras la revisión clínica, se determinó que el malestar fue consecuencia de que la oficial no había ingerido alimentos durante la jornada, lo que derivó en una descompensación física.

Luego de recibir atención médica y permanecer bajo observación, fue reportada fuera de peligro y dada de alta horas más tarde.

El incidente no pasó a mayores, aunque dejó en evidencia las exigencias físicas de las jornadas operativas y la importancia de atender la salud del personal durante los turnos prolongados.