Motociclista resulta lesionado tras choque con Jeep en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un motociclista resultó lesionado la tarde de este martes, tras ser impactado por un Jeep sobre el bulevar San José, en el sector oriente de Monclova.

El joven circulaba a bordo de su motocicleta cuando fue embestido por un Jeep Wrangler, lo que provocó que perdiera el control y fuera arrastrado varios metros sobre la carpeta asfáltica, quedando con lesiones visibles en brazos y una pierna.

Tras el accidente, el conductor de la camioneta detuvo su marcha y solicitó apoyo a los números de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y brindaron atención prehospitalaria al motociclista, quien presentaba contusiones y escoriaciones, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Elementos de Control de Accidentes de Seguridad Pública tomaron conocimiento y establecieron que ambas partes llegaron a un acuerdo en el lugar, por lo que no fue necesaria la intervención de las autoridades.

La motocicleta presentó daños materiales. La circulación se vio parcialmente afectada durante las maniobras de auxilio y retiro de las unidades.