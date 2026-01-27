Accidente de ambulancia de la Cruz Roja en Monclova: sin lesionados

MONCLOVA, COAH.- Lo que debía ser un traslado médico urgente terminó convertido en un aparatoso accidente vial la noche de ayer, luego de que una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana se vio involucrada en un choque en calles del primer cuadro de Monclova.

Aunque el impacto generó momentos de tensión, el saldo fue blanco en cuanto a personas lesionadas, quedando únicamente daños materiales.

El percance se registró minutos antes de la medianoche sobre la calle Venustiano Carranza, cuando la unidad de rescate, una Dodge RAM con número económico COAH-218, se dirigía a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social para ingresar a un paciente que ya era trasladado bajo atención prehospitalaria.

La ambulancia era conducida por Julio Romo y viajaba acompañada por la Técnico en Urgencias Médicas, Liliana Peña, ambos con experiencia en atención de emergencias. Al llegar al cruce con la calle Matamoros, un automóvil KIA color vino, conducido por Silvia Ramírez, se impactó contra la unidad de emergencia, provocando el fuerte encontronazo.

El choque dejó severamente dañado al vehículo particular, mientras que la ambulancia presentó afectaciones menores en su carrocería. A pesar de la magnitud del impacto y del susto entre los involucrados, no se reportaron personas lesionadas, situación que fue confirmada por los propios paramédicos en el lugar.

Elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos, asegurar el área y controlar la circulación, ya que el accidente generó momentáneo caos vial en una de las zonas con mayor flujo vehicular del Centro. Las autoridades informaron que se realizará el peritaje correspondiente para determinar responsabilidades, mientras que el traslado médico fue atendido conforme a los protocolos establecidos.