Monclova implementa operativo para controlar motociclistas a alta velocidad

MONCLOVA, COAH.— Autoridades municipales implementaron un operativo especial para controlar a motociclistas que circulan a alta velocidad por las principales avenidas, tras varios accidentes graves registrados en lo que va del mes.
El Departamento de Control de Accidentes y Tránsito Municipal reforzará la vigilancia en zonas de alto riesgo, revisando documentación, equipo de protección y respeto a los límites de velocidad. La medida busca reducir percances y proteger tanto a conductores como a peatones.
Los operativos se aplicarán en horarios estratégicos y vialidades con mayor flujo vehicular, donde se han registrado jóvenes lesionados en hechos viales por conducción imprudente.