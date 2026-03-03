Motociclista Jesús Garnica resulta lesionado tras accidente en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un joven motociclista resultó lesionado la tarde de ayer tras sufrir una caída cuando circulaba por el cruce de la calle 7 y calle 28, por esquivar un perro que presuntamente se le atravesó repentinamente en su trayecto.

El percance movilizó a paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios al conductor, identificado como Jesús Gerardo Garnica, de 26 años de edad, vecino de la colonia Ampliación Hipódromo. Posteriormente fue trasladado al Hospital General Amparo Pape de Benavides para su valoración médica, ya que presentaba diversas molestias físicas derivadas de la caída.

De acuerdo con el propio afectado, al desplazarse sobre la calle 7, un can salió intempestivamente de un domicilio marcado con el número 1129 y se atravesó en su camino, lo que provocó que, en sus intentos por no atropellarlo, perdiera el control de su motocicleta Italika color negro, y terminara derrapando sobre el pavimento.

Testigos señalaron que tras el incidente, el propietario del inmueble habría resguardado al animal en el interior de la vivienda. Elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y determinar las responsabilidades. El incidente dejó daños materiales en la motocicleta y una persona lesionada, sin que se reportaran más involucrados.