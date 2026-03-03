Mujer de Monclova es mordida por perro mientras vende quesos

MONCLOVA, COAH.— Una mujer dedicada a la venta de quesos resultó lesionada la tarde de este martes tras ser atacada por un perro cuando acudió a un domicilio de la colonia La Ribera, donde con frecuencia ofrece sus productos.

El incidente ocurrió después del mediodía sobre la calle Río Salado, al exterior de la vivienda marcada con el número 906. De acuerdo con el reporte que ingresó al 911, María de los Ángeles Sandoval, de 60 años, llegó como de costumbre a realizar su venta, cuando fue sorprendida por la mascota del domicilio, que salió y la mordió.

Vecinos que presenciaron lo ocurrido solicitaron apoyo al Sistema Estatal de Emergencias 911, movilizando a paramédicos de Cruz Roja Mexicana y a elementos de la Policía Municipal. La comerciante presentó una herida por mordedura, por lo que fue trasladada a la Clínica 7 del IMSS para su atención médica especializada.

En el lugar, la propietaria del animal manifestó a las autoridades que se haría responsable de los gastos médicos ocasionados, en tanto informaba a su esposo sobre lo sucedido. Oficiales municipales tomaron conocimiento del caso y elaboraron el informe correspondiente para deslindar responsabilidades. La lesionada quedó bajo supervisión médica, mientras que el incidente generó inquietud entre vecinos del sector.