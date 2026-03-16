Motociclista sufre accidente en Monclova y es atendido

MONCLOVA, COAH.— Con diversas lesiones terminó un joven motociclista luego de sufrir un accidente al circular por calles de la ciudad. Tuvo que trasladarse por sus propios medios a recibir atención médica, lo que posteriormente movilizó a autoridades viales al no existir reporte previo del percance.

Fue durante la mañana de ayer cuando un hombre ingresó a la sala de urgencias de la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social solicitando atención médica tras resultar lesionado en un accidente ocurrido momentos antes.

El afectado se identificó ante el personal médico como Axel Uriel Lavador Castañeda, de 25 años, quien presentaba diversas contusiones derivadas de un percance sufrido mientras se desplazaba en su motocicleta.

De acuerdo con la versión proporcionada por el propio lesionado, el accidente ocurrió cuando circulaba por una vialidad de la ciudad y, por causas no precisadas, perdió el control de la unidad de dos ruedas, lo que provocó que derrapara sobre el pavimento.

Tras la caída, el joven se puso de pie y decidió trasladarse por su cuenta hasta el hospital para recibir atención médica, donde fue valorado por el personal de guardia del área de urgencias.

Los médicos realizaron una revisión general para descartar lesiones graves, mientras el motociclista permanecía bajo observación.

El ingreso del joven también llamó la atención de las autoridades, ya que no existía un reporte previo en el sistema de emergencias sobre un accidente de motocicleta.

Ante esta situación, elementos del Departamento de Control de Accidentes de Seguridad Pública acudieron al hospital para entrevistarse con el lesionado y recabar información sobre cómo ocurrieron los hechos.

Los oficiales iniciaron las diligencias correspondientes para integrar el informe vial y esclarecer las circunstancias del accidente registrado ayer por la mañana.