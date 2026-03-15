Detienen a familia en Soriana Anáhuac, Monclova, por intento de sustracción

MONCLOVA, COAH.— Una familia completa fue asegurada la tarde de ayer en el interior del centro comercial Soriana Anáhuac, luego de que presuntamente fueron sorprendidos intentando sacar mercancía sin pagar, lo que generó la movilización de elementos de Seguridad Pública.

De acuerdo con los reportes, fueron los guardias de seguridad del establecimiento quienes detectaron movimientos sospechosos por parte de varios integrantes de una familia que se encontraban recorriendo los pasillos de la tienda.

El personal de vigilancia observó que los involucrados presuntamente ocultaban diversos artículos entre su ropa y pertenencias con la aparente intención de salir del lugar sin cubrir el pago correspondiente.

Ante esta situación, los guardias actuaron de inmediato e interceptaron a los sospechosos antes de que abandonaran el establecimiento, asegurándolos dentro del área comercial mientras se solicitaba el apoyo de las autoridades.

Minutos después arribaron al sitio elementos de la Policía Municipal, quienes tomaron conocimiento del incidente y procedieron con el traslado de las personas involucradas.

Durante la intervención se confirmó que entre los integrantes del grupo había menores de edad, por lo que fue necesario dar aviso a las autoridades correspondientes.

Los menores fueron canalizados a personal de la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia (PRONNIF), quienes se encargaron de su resguardo y seguimiento.

En tanto, los adultos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargará de determinar su situación legal por la presunta sustracción de mercancía del establecimiento.

El operativo generó curiosidad entre clientes y trabajadores del centro comercial, quienes observaron el momento en que los involucrados eran trasladados por las autoridades.