Hombre provoca incendio en casa de Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un incendio consumió gran parte del interior de una vivienda en la colonia Colinas de Santiago la mañana de ayer, luego de que presuntamente un hombre le prendiera fuego tras discutir con la mujer que le dio alojamiento temporal.

El siniestro se registró cerca de las 10:00 horas en el cruce de las calles Indios Coahuiltecos y La Pinta, lo que provocó la rápida movilización de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Monclova.

De acuerdo con la propietaria del inmueble, identificada como Sarai Sepúlveda Torres, de 33 años de edad, el presunto responsable sería un sujeto conocido únicamente como "Rey", a quien había conocido tiempo atrás en un centro de rehabilitación.

La mujer explicó que, por confianza, permitió que el hombre se quedara temporalmente en la vivienda; sin embargo, con el paso de los días comenzaron los problemas, ya que el individuo empezó a recolectar basura y diversos desechos para almacenarlos dentro del domicilio.

Esta situación generó molestia entre los habitantes, por lo que días antes Sarai le pidió que abandonara la casa.

Según relató la afectada, la mañana del incidente ambos sostuvieron una discusión. Momentos después, la mujer salió brevemente por un encendedor para preparar el desayuno, pero al regresar encontró el interior de la vivienda envuelto en llamas.

Ante la situación, solicitó apoyo a los números de emergencia, provocando la movilización de los vulcanos, quienes arribaron al sitio para combatir el incendio.

Los bomberos trabajaron durante varios minutos para sofocar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a las viviendas cercanas.

Aunque lograron controlar el siniestro, el interior de la casa quedó prácticamente destruido, ya que el fuego arrasó con muebles y diversos objetos.

Sarai señaló que el inmueble había sido adquirido por su esposo para sus hijas, aunque regularmente las menores permanecen con sus abuelos, por lo que la vivienda no se encontraba habitada de manera permanente.

Afortunadamente, la mujer resultó ilesa; sin embargo, los daños materiales fueron considerables.

Tras el incidente, autoridades tomaron conocimiento de los hechos y se esperaba iniciar la búsqueda del presunto responsable para esclarecer el caso.