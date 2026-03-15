Camioneta de Pizzería choca contra auto en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un accidente vial registrado la mañana de este sábado en la avenida Acereros movilizó a elementos del Departamento de Control de Accidentes, luego que una camioneta perteneciente a una pizzería local se estrellara contra la parte trasera de un automóvil que redujo su velocidad para incorporarse a otra calle.

El percance ocurrió en el cruce de la avenida Acereros y la calle Coahuila, donde un automóvil Dodge Dart color blanco, conducido por Aarón Paz, disminuyó la velocidad con la intención de dar vuelta hacia la calle Venezuela.

En ese momento, el conductor de una camioneta Dodge ProMaster color blanco, propiedad de la empresa Herman Pizza, no logró frenar a tiempo y terminó impactándose contra la parte posterior del automóvil.

La camioneta era conducida por Félix Olvera, de 60 años de edad, quien aparentemente no guardó la distancia adecuada entre vehículos, lo que derivó en el choque por alcance.

Tras el impacto, ambas unidades quedaron con daños materiales de consideración. La camioneta terminó con severas afectaciones en la parte frontal y en el neumático delantero izquierdo, mientras que el Dodge Dart presentó daños en la parte trasera.

Testigos del accidente realizaron el reporte al número de emergencias 911, lo que provocó la movilización de elementos de la Policía Municipal asignados al Departamento de Control de Accidentes.

Los oficiales tomaron conocimiento de lo ocurrido y realizaron el peritaje correspondiente para determinar la mecánica del percance y deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados.

Posteriormente, las autoridades solicitaron el apoyo de una grúa para retirar la camioneta de la empresa de reparto, la cual fue trasladada a un corralón municipal.

Mientras tanto, ambas partes fueron citadas a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde se llevarían a cabo los trámites correspondientes para resolver el incidente y determinar la responsabilidad del conductor involucrado.