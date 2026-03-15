Movilización policiaca por privación ilegal de la libertad en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Una fuerte movilización de corporaciones policiacas y agentes de investigación se registró la noche de ayer en la colonia Mezquital del Valle, luego que vecinos reportaron una presunta privación ilegal de la libertad frente a un domicilio del sector.

El reporte se generó en la calle Valle del Venado, donde habitantes del lugar alertaron a las autoridades tras observar un altercado violento en el exterior de una vivienda, situación que generó alarma entre los residentes.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, una mujer habría acudido al domicilio con la intención de cobrar un dinero relacionado con una deuda pendiente; sin embargo, la discusión presuntamente subió de tono y derivó en un acto de violencia.

Testigos señalaron que durante el altercado aparentemente se utilizó la fuerza para someter a la persona que se encontraba en el domicilio, lo que hizo pensar a los vecinos que se trataba de una posible privación de la libertad.

Ante los gritos y el movimiento sospechoso en el lugar, varios residentes decidieron realizar el reporte a los números de emergencia.

Minutos más tarde arribaron al sector elementos de Seguridad Pública Municipal, así como agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes desplegaron un operativo en los alrededores para tratar de ubicar a la presunta víctima y esclarecer lo ocurrido.

Los uniformados realizaron recorridos por diversas calles del sector y recabaron información con vecinos para integrar un informe preliminar de los hechos.

No obstante, pese al operativo implementado en la zona, las autoridades no lograron establecer contacto con la persona que presuntamente habría sido afectada.

Debido a esta situación, el incidente quedó registrado únicamente como un reporte que generó movilización policiaca, mientras las autoridades continúan con las indagatorias para determinar qué fue lo que realmente ocurrió.

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas ni se ha confirmado oficialmente la identidad de la persona involucrada en el incidente.