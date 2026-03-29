Accidente en Monclova: motociclista en estado crítico tras choque con auto

MONCLOVA, COAH.— Un motociclista se debate entre la vida y la muerte al terminar con traumatismo craneoencefálico luego de ser brutalmente embestido por un automovilista que, por desconocer la vialidad del par vial, tomó el carril en sentido contrario y lo arrolló de frente, en una escena que paralizó la mañana de este sábado.

El accidente ocurrió alrededor de las 08:00 horas sobre el bulevar Benito Juárez, justo en el cruce con la calle Guanajuato, por donde salió un Chevrolet Aveo gris conducido por Roberto Ibarra, de 54 años, originario de Saltillo, quien jamás imaginó que un simple despiste lo convertiría en protagonista de un caos vial y una emergencia médica.

Al meterse en sentido contrario, Roberto terminó impactando de lleno la motocicleta Itálika negra conducida por Diego Castro de 24 años, quien nada pudo hacer para evitar el golpe. La colisión lo lanzó brutalmente contra el pavimento, donde quedó tendido, desorientado y con severas lesiones en la cabeza a pesar de portar su casco de seguridad, mientras testigos intentaban mantener la calma ante la dramática escena.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana llegaron a toda prisa, brindando los primeros auxilios a Diego, estabilizándolo y trasladándolo de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde su estado fue reportado como crítico.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente, asegurando al saltillense y trasladándolo a la Comandancia Municipal, donde quedó bajo resguardo mientras se deslindan responsabilidades. De no llegar a un acuerdo, sería consignado ante el Ministerio Público debido a la gravedad del estado del afectado.

Policías Municipales apoyaron en la vialidad, ya que la moto y el Aveo quedaron atravesados en el cruce, provocando un considerable caos vehicular durante varios minutos. Finalmente, tanto el automóvil como la motocicleta fueron retirados por una grúa y llevados a un corralón.