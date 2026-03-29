Choque en Monclova: menor de edad causa accidente en Sidermex

MONCLOVA, COAH.—La imprudencia al volante terminó provocando un aparatoso accidente en el sector sur de la ciudad, luego de que un menor de 17 años chocara por alcance contra otra camioneta sobre la avenida Sidermex, a la altura del bulevar Harold R. Pape.

Los hechos ocurrieron la tarde de ayer, cuando el adolescente circulaba en una Toyota RAV4, color blanco. De acuerdo con el peritaje preliminar, el joven conductor no respetó la distancia reglamentaria y terminó estampándose contra una camioneta JAC manejada por Luis Villa, de 40 años, quien se encontraba frenando por el tráfico de la zona.

El impacto generó un fuerte susto entre los ocupantes de ambos vehículos, sobre todo entre los menores que viajaban acompañando al conductor de la RAV4, quienes entraron en una evidente crisis nerviosa ante el estruendo y el movimiento brusco.

Vecinos y automovilistas que presenciaron el choque no tardaron en dar aviso al sistema de emergencias. Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron para valorar a los menores afectados, confirmando que no presentaban lesiones de gravedad, aunque sí requerían atención por el episodio de angustia que vivieron.

Agentes del Departamento de Control de Accidentes se hicieron cargo de resguardar el área, levantar el peritaje y ordenar el retiro de las unidades mediante una grúa, ya que ambas camionetas quedaron con daños considerables en sus carrocerías.

Las autoridades reiteraron que el percance se originó por la falta de precaución del joven conductor, insistiendo en la importancia de mantener la distancia adecuada y evitar distracciones al volante para prevenir este tipo de incidentes.