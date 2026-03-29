Joven motociclista resulta gravemente herido en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Una imprudente maniobra terminó en tragedia la noche de ayer, cuando un joven motociclista resultó gravemente lesionado tras estrellarse contra un automóvil en el bulevar Harold R. Pape, a la altura de la colonia Guadalupe, hecho que desató la inmediata movilización de cuerpos de auxilio y autoridades municipales.

El accidente ocurrió alrededor de las 21:30 de la noche, cuando Iván Ruiz, de 19 años, circulaba a bordo de su motocicleta en dirección al sur por la transitada arteria. De acuerdo con los primeros reportes, el joven intentó rebasar por el acotamiento al aproximarse al cruce con la calle Torreón, maniobra que resultó fatal al no prever que un vehículo se incorporaría justo en ese momento.

El automóvil involucrado, un Toyota gris conducido por un hombre identificado únicamente como Carlos, se integró a la vialidad y terminó obstruyendo por completo la trayectoria del motociclista. Iván no tuvo oportunidad de frenar ni esquivar, impactándose violentamente contra el costado del vehículo, saliendo proyectado varios metros y quedando tendido sobre el pavimento con lesiones de consideración.

Vecinos y automovilistas que presenciaron el brutal impacto corrieron de inmediato para auxiliar al joven, mientras otros alertaban al sistema de emergencias. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron minutos después, brindándole atención prehospitalaria y estabilizándolo para su traslado urgente al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó internado bajo estricta observación médica.

Por su parte, elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron a la escena para levantar el peritaje correspondiente, documentar daños y recabar versiones que permitan determinar la responsabilidad del conductor del Toyota y del motociclista. La unidad presentó afectaciones en uno de sus costados, mientras que la motocicleta terminó con daños mayores.

Las autoridades recordaron que rebasar por el acotamiento constituye una falta grave al reglamento de tránsito y representa un riesgo mortal, como quedó demostrado en este incidente que mantuvo reducido el flujo vehicular en la zona durante varios minutos.