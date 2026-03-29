Joven motociclista fallece tras accidente en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un joven motociclista falleció durante la madrugada de hoy tras un aparatoso percance registrado sobre el bulevar Harold R. Pape, justo en la parte alta del puente de la avenida Sidermex, al sur de la ciudad.

De acuerdo con los primeros informes, el motociclista circulaba por los carriles elevados cuando, por razones que aún se investigan, terminó estrellándose contra la barrera central que divide ambos sentidos de circulación. El impacto fue suficiente para dejarlo inmóvil sobre el pavimento, mientras la motocicleta quedó a unos metros con severos daños.

Automovilistas que pasaban por la zona dieron aviso a los cuerpos de emergencia. Paramédicos acudieron de inmediato, pero al revisar al joven confirmaron que ya no presentaba signos vitales. La Policía Municipal acordonó el área mientras se realizaban las primeras diligencias.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado si el motociclista perdió el control por sí solo o si algún vehículo pudo haberlo cerrado o impactado antes de darse a la fuga. El Departamento de Control de Accidentes quedó a cargo de las investigaciones para esclarecer la mecánica del hecho.

La Agencia de Investigación Criminal y peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron del levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al SEMEFO a la espera de que sea identificado por familiares.

El percance provocó afectaciones parciales en la circulación mientras se retiraba la unidad dañada y se concluían las labores periciales.