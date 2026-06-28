Taxi provoca choque al pasarse semáforo en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un conductor de un taxi de Frontera provocó un fuerte accidente al pasarse la luz roja del semáforo en el cruce del bulevar Juárez y la avenida Acereros, donde resultó con lesiones leves.

El accidente ocurrió en el cruce de los bulevares Juárez y Acereros.

El percance ocurrió la tarde de ayer domingo en ese crucero, considerado de alto riesgo. De acuerdo con el reporte, Ángel conducía un automóvil Nissan Tsuru habilitado como taxi sobre el bulevar Juárez cuando intentó ganar el cambio de luz del semáforo.

Al invadir la intersección con la luz roja, el taxi fue impactado por un automóvil Volkswagen Derby color azul que circulaba sobre la avenida Acereros con preferencia de paso.

El conductor del taxi fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja.

Tras el fuerte choque, oficiales de Control de Accidentes acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención al conductor del taxi, quien presentó lesiones leves y no requirió traslado de emergencia, de acuerdo con la información proporcionada en el sitio.

Oficiales de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente.