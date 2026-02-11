Joven motociclista resulta lesionado en Monclova: conductor se da a la fuga

MONCLOVA, COAH.— Un joven motociclista terminó lesionado la mañana de este miércoles luego de verse involucrado en un accidente vial cuando se dirigía a su centro de trabajo, en un cruce señalado por vecinos como conflictivo, donde además el presunto responsable se dio a la fuga.

El percance se registró alrededor de las 06:50 horas sobre la avenida Oriente y Revolución Mexicana, en el punto conocido como "Las Torres". Ahí circulaba Gabriel Alejandro, de 21 años de edad, a bordo de una motocicleta Vento Crossmax en colores rojo con negro.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el joven avanzaba con vía libre cuando, según su versión y la de testigos, un automóvil ignoró la luz roja del semáforo e invadió su trayectoria, provocando el impacto.

Tras la colisión, el motociclista cayó al pavimento y sufrió diversos golpes en el cuerpo, quedando momentáneamente imposibilitado para incorporarse. El conductor del vehículo involucrado no detuvo su marcha y se retiró del sitio sin brindar auxilio.

Personas que se encontraban en el sector solicitaron apoyo al sistema de emergencias, por lo que paramédicos arribaron para brindarle atención prehospitalaria. Luego de la valoración inicial, el lesionado fue trasladado a un hospital para una revisión médica más completa y descartar complicaciones.

Elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron para tomar conocimiento del hecho, recabar datos y levantar el reporte correspondiente, a fin de intentar ubicar al conductor señalado y deslindar responsabilidades.