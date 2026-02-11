Accidente vial en Frontera: joven conductor sufre choque

FRONTERA, COAH.— Un aparatoso accidente vial se registró la noche de ayer en una curva del Libramiento Carlos Salinas de Gortari, donde un joven conductor perdió el control de su vehículo y terminó estrellándose contra el muro de contención, lo que movilizó a cuerpos de rescate y autoridades estatales.

El percance ocurrió en el tramo comprendido entre las empresas Pytco y Conduit, en los carriles de circulación de norte a sur. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor identificado como Diego manejaba un Nissan Sentra color gris cuando sobrevino el incidente.

Según explicó a las autoridades, regresaba de visitar a un familiar cuando, al tomar la curva —considerada de riesgo por automovilistas frecuentes— el volante se endureció de manera repentina, impidiéndole maniobrar y corregir la trayectoria.

Sin control total de la dirección, el automóvil se proyectó contra la barrera central de concreto, generando un fuerte impacto que dejó severos daños en la parte frontal de la unidad. Testigos que observaron el choque dieron aviso inmediato al sistema de emergencias.

Paramédicos del GRUM arribaron al sitio y brindaron atención prehospitalaria al joven, quien no presentó lesiones de consideración y solo mostró crisis nerviosa tras el susto. No fue necesario su traslado a un hospital.

Elementos de la Policía Estatal Coahuila tomaron conocimiento del accidente, realizaron el peritaje correspondiente y coordinaron el retiro del vehículo con apoyo de grúa. La circulación se vio parcialmente afectada mientras se llevaban a cabo las maniobras.