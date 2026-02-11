Hostigamiento en Monclova: autoridades responden a denuncias de acoso

MONCLOVA, COAH.- Señalamientos por presunto acoso sexual en la plaza del sector El Pueblo encendieron la preocupación de habitantes, luego de que varias mujeres denunciaron hostigamiento constante al transitar por el cruce de las calles Jiménez y 2 de Abril. La queja vecinal ya derivó en reportes a las autoridades municipales.

De acuerdo con testimonios recabados en el sector, dos hombres que se dedican al lavado de autos en el área permanecen de forma habitual en la plaza y, según las denunciantes, realizan expresiones ofensivas y conductas intimidantes contra mujeres que pasan por el lugar.

Vecinas indicaron que la situación se ha repetido durante semanas, lo que ha provocado que muchas eviten cruzar solas por la zona, incluso en horarios con movimiento. Señalan que el problema dejó de ser aislado y se volvió constante, generando sensación de inseguridad.

El incidente más reciente ocurrió ayer, cuando uno de los señalados fue reportado por presuntamente molestar a una mujer que caminaba por el sitio. Elementos municipales acudieron para tomar conocimiento, aunque residentes aseguraron que no hubo detención, lo que incrementó la inconformidad.

Habitantes del sector solicitaron mayor presencia policiaca y recorridos preventivos en la plaza, así como acciones para evitar que continúen este tipo de conductas. Autoridades exhortaron a las afectadas a presentar reportes formales para integrar antecedentes y proceder conforme al reglamento.