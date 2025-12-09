Joven motociclista resulta lesionado en accidente en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un joven motociclista de 20 años resultó lesionado y fue trasladado al hospital tras chocar contra un automóvil Jetta que, aparentemente, se le atravesó al paso mientras intentaba incorporarse a las calles de la colonia Calderón, la tarde de este martes.

El accidente ocurrió cerca de la 13:00 horas, cuando Gabriel Isauro Torres Aguilar, de 20 años, salió de su casa en dirección a su trabajo.

Según los primeros reportes, Torres se desplazaba en su motocicleta Vento 2025, color negro y rojo, por la calle Aceración en dirección sur.

Al llegar al cruce con la calle 6, un vehículo Volkswagen Jetta 2017 de color blanco, conducido por Carlos López Moreno, de 23 años, intentó girar hacia la calle 6 desde el sentido contrario, quitándole el derecho de vía al motociclista.

El joven motociclista no pudo evitar la colisión y terminó estampándose contra el costado derecho del Jetta, lo que lo proyectó violentamente contra el pavimento.

El fuerte impacto dejó al motociclista con varias lesiones, por lo que testigos del incidente alertaron de inmediato a los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de Cruz Ámbar acudieron al lugar y, tras brindarle los primeros auxilios, trasladaron a Gabriel Torres al Hospital General Amparo Pape de Benavides para su valoración y tratamiento, ya que presentaba serias lesiones producto del choque.

Mientras tanto, elementos de la Policía Municipal abanderaron el área del accidente hasta la llegada de oficiales del Departamento de Control de Accidentes, quienes se encargaron de recabar los datos necesarios para deslindar responsabilidades. El conductor del Jetta fue asegurado en el lugar y llevado a la Comandancia Municipal.

Ambos vehículos fueron remolcados por una grúa y llevados a un corralón, mientras que el conductor del Jetta buscaba llegar a un arreglo con el afectado para resolver su situación legal.