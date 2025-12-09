HERMANOS PEÑA GONZÁLEZ, SEÑALADOS POR CRIMEN EN CONTRA DE MOISÉS

MONCLOVA, COAH.— Un fuerte llamado a la justicia encendió el ambiente la tarde de ayer, luego que la familia de Víctor Moisés Castillo Moreno denunció públicamente a los hermanos Peña González como probables responsables del trágico accidente que cobró la vida del joven.

La muerte de Víctor Moisés ha sido calificada por sus propios familiares como un hecho "evitable", asegurando que no se trató de un simple percance vial, sino de un incidente provocado que terminó en tragedia. Su indignación creció cuando, según los primeros señalamientos, los acusados habrían huido del lugar inmediatamente después del choque que, presuntamente, fue intencional.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con las primeras versiones, el accidente que terminó con la vida del joven desató un profundo dolor entre amigos, vecinos y la propia familia, quienes afirman que los hermanos Peña González tuvieron una participación directa en el hecho y que posteriormente escaparon para evadir su responsabilidad.

La investigación permanece abierta, sin embargo, el señalamiento público ha generado inquietud en la comunidad, que teme que los sospechosos continúen fuera del alcance de la ley mientras el caso avanza lentamente.

Acciones de la autoridad

Consternados, pero firmes en su exigencia, los familiares de Víctor Moisés solicitaron a las autoridades acelerar las acciones para la localización de los implicados y pidieron el apoyo ciudadano para aportar cualquier dato que ayude a ubicarlos.

"No buscamos venganza, buscamos justicia. Que paguen por lo que hicieron. No vamos a descansar hasta que este caso se esclarezca", expresaron entre lágrimas, subrayando el dolor que ha dejado su pérdida.

Detalles confirmados

Autoridades locales ya fueron notificadas de la denuncia formal, y se espera que en las próximas horas se brinden avances sobre la carpeta de investigación y las acciones para dar con el paradero de los señalados.