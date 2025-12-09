Taxista enfrenta intento de asalto en Monclova

MONCLOVA, COAH.- A plena luz del día, un taxista de la línea Premier vivió momentos de pánico cuando tres sujetos intentaron asaltarlo sobre el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, a la altura de la entrada a la colonia Colinas de Santiago, la tarde de este martes.

De acuerdo con el relato del trabajador del volante, identificado como Edgar, los tres individuos abordaron el taxi como parte de un servicio normal. Sin embargo, al llegar a la intersección, uno de los pasajeros sacó un cuchillo con la intención de amagar al taxista y robarle sus pertenencias.

A pesar de la sorpresa y el riesgo, el conductor actuó con rapidez y se defendió, logrando forcejear con el agresor y obligándolo a retroceder.

El taxista logra escapar del asalto

Al ver que su intento de robo fracasaba, los tres sujetos decidieron huir rápidamente del vehículo y se dispersaron por los matorrales y las calles aledañas.

Elementos de Seguridad Pública llegaron al lugar minutos después para tomar conocimiento del incidente. Los oficiales tomaron la declaración del taxista y pusieron en marcha un operativo de búsqueda en la zona para tratar de ubicar a los responsables del intento de asalto.

Reacción de las autoridades

Hasta el momento, no se reportan detenciones, y el taxista resultó ileso, aunque con un gran susto debido a la agresión sufrida.