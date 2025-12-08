2 Personas heridas tras choque en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un copiloto de 77 años y una joven de 23 terminaron lesionados la tarde de ayer tras protagonizar un choque en el cruce de la calle Narciso, en el sector Elsa Hernández, luego de que ambos conductores afirmaran tener la vía libre.

Los heridos fueron identificados como Ismael Díaz Pallán, de 77 años, vecino de la calle Fresno #805 en la colonia Fovissste, quien presentó una herida ocasionada por el impacto; y Fernanda Chávez Díaz, de 23 años, habitante de la colonia Petrolera, en la calle Conejo #3502. Ambos viajaban como pasajeros en los vehículos involucrados.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance se generó cuando los conductores de las unidades llegaron al crucero y, al asegurar cada uno tener preferencia de paso, terminaron colisionando, dejando como saldo a los dos lesionados.

Paramédicos del GUBC acudieron de inmediato para brindar atención prehospitalaria a Ismael y Fernanda. Elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron para tomar conocimiento de los hechos y comenzar con el deslinde de responsabilidades.