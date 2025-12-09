Desmantela FGR red de narcotráfico en Frontera detienen a 3

La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó un exitoso operativo en el municipio de Frontera, logrando la detención de tres personas y el aseguramiento de varias sustancias ilícitas en un domicilio ubicado en la colonia Jardines del Aeropuerto.

El operativo se realizó en la colonia Jardines del Aeropuerto durante la mañana.

El cateo, realizado durante las primeras horas de la mañana, fue parte de una investigación federal en curso sobre actividades de distribución de narcóticos en la región.

Aproximadamente a las 07:00 horas, elementos de la FGR, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, irrumpieron en la vivienda señalada en la carpeta de investigación.

En el lugar, se localizaron cerca de dos kilos de mariguana, además de 17 bolsas con metanfetaminas, presuntamente listas para su distribución. También fueron halladas dos pipas de cristal utilizadas para el consumo de esta droga sintética.

Las autoridades hallaron mariguana y metanfetaminas en el domicilio cateado.

Durante el operativo, se procedió a la detención de los presuntos responsables: Joselyn Paulina Pedroza, Jesús Mario Sánchez Contreras y Miguel Ángel Puente Mireles, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

Los detenidos enfrentan cargos por posesión de narcóticos con fines de venta. Se indicó que las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar si forman parte de una red más amplia de distribución de drogas en Frontera.

Los detenidos enfrentarán cargos por posesión de narcóticos con fines de venta.

El inmueble intervenido quedó bajo resguardo de la FGR, mientras las investigaciones siguen su curso. Este operativo es parte de una estrategia a nivel federal para reducir el tráfico y consumo de sustancias ilícitas en la región.

Elementos de la FGR, SEDENA y Guardia Nacional aseguraron diversos narcóticos durante el operativo realizado en la colonia Jardines del Aeropuerto.