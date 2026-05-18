Motociclista sufre lesiones graves tras accidente en Monclova

MONCLOVA COAH.-La velocidad volvió a pasar factura sobre la avenida Revolución Mexicana, conocida como "Las Torres", donde un motociclista terminó gravemente lesionado tras impactarse violentamente contra una camioneta estacionada y quedar atrapado debajo de la unidad.

El accidente ocurrió la tarde de ayer en el cruce con el bulevar San José, en la colonia Veteranos de Monclova, donde vecinos reportaron un fuerte estruendo que rompió la tranquilidad del sector y provocó la inmediata movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor circulaba presuntamente a exceso de velocidad cuando perdió el control de la motocicleta, una Vento Crossmax gris con rojo, terminando proyectado contra una Chevrolet Suburban color guinda que permanecía debidamente estacionada.

Tras el brutal impacto, el joven identificado como Giezi González, de 22 años, quedó inconsciente debajo de la camioneta, mientras testigos intentaban auxiliarlo en medio de momentos de tensión y desesperación.

Elementos de la Policía Municipal, Control de Accidentes y paramédicos de Cruz Roja arribaron rápidamente al lugar tras recibir múltiples llamadas de emergencia. Los socorristas encontraron al motociclista severamente lesionado y comenzaron maniobras de atención prehospitalaria para estabilizarlo.

Luego de varios minutos de trabajo, los paramédicos lograron reanimarlo y trasladarlo de urgencia a un hospital de la localidad para recibir atención médica especializada.

La motocicleta terminó prácticamente destruida de la parte frontal, mientras que la camioneta presentó daños materiales de consideración.

Autoridades de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y reiteraron el llamado a motociclistas para respetar los límites de velocidad y utilizar medidas de seguridad, ante el incremento de accidentes relacionados con conducción imprudente en Monclova.