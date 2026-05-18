Monclova: rescatan a hombre en puente Cali Canto

MONCLOVA COAH. - Una intensa movilización de cuerpos de rescate y corporaciones policiacas se registró la noche de ayer en el puente Cali Canto, ubicado al oriente de la ciudad, luego de que un hombre intentara quitarse la vida arrojándose desde lo alto de la estructura.

Los hechos ocurrieron cuando automovilistas y elementos de Seguridad Pública detectaron a un sujeto en actitud desesperada sobre el mencionado puente, aparentemente decidido a lanzarse al vacío. De inmediato, los oficiales se aproximaron al sitio y comenzaron a dialogar con el hombre para evitar una tragedia.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el individuo fue identificado como Gorge Adrián Gutiérrez, quien atravesaba por una severa crisis emocional y depresiva. Mientras los agentes mantenían contacto con él, solicitaron el apoyo urgente de paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM).

Tras varios minutos de tensión, los socorristas y policías lograron controlar la situación y poner a salvo al hombre antes de que se arrojara desde el puente, evitando así un fatal desenlace que mantenía en alerta a quienes transitaban por el sector.

Posteriormente, los paramédicos brindaron atención prehospitalaria al afectado en el lugar de los hechos y posteriormente lo trasladaron al Hospital Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo observación médica y valoración especializada.

La rápida reacción de las corporaciones de auxilio fue clave para impedir que el incidente terminara en tragedia, mientras las autoridades reiteraron el llamado a buscar apoyo profesional ante cualquier crisis emocional o situación de riesgo.