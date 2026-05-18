Monclova: Hombre sufre volcadura en bulevar Harold R. Pape

MONCLOVA COAH.- La velocidad volvió a convertirse en un factor de riesgo sobre las vialidades de Monclova, luego de que un conductor terminara protagonizando una aparatosa volcadura cuando viajaba acompañado de su hijo sobre el bulevar Harold R. Pape, a la altura del puente de la avenida Industrial.

El accidente se registró alrededor de las 18:00 horas del lunes, desatando una intensa movilización de elementos de Cruz Roja, Tránsito Municipal y cuerpos de rescate, quienes encontraron un automóvil Fiat Mobi rojo completamente volcado sobre la carpeta asfáltica, con severos daños materiales.

Paramédicos atendieron de inmediato a los ocupantes de la unidad, quienes resultaron lesionados tras el fuerte impacto. Después de ser estabilizados en el sitio, ambos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada. Las autoridades confirmaron que las lesiones sufridas no ponían en peligro sus vidas.

El conductor fue identificado como Manuel de Jesús Carrizales Reyes, de 29 años de edad.

De acuerdo con el peritaje preliminar realizado por oficiales de Control de Accidentes, el vehículo se desplazaba presuntamente a exceso de velocidad cuando el conductor perdió el control del volante y se impactó contra una ballena de concreto que divide los carriles de circulación.

La fuerza del golpe derribó la estructura de concreto y proyectó el automóvil varios metros adelante hasta terminar volcado, bloqueando parcialmente la circulación en la zona de los puentes.

Elementos de Tránsito cerraron parcialmente el paso vehicular mientras grúas realizaban las maniobras para retirar la unidad siniestrada. Personal de mantenimiento también trabajó en la reinstalación de la barrera dañada para evitar otro percance en el sector.

Testigos señalaron que el automóvil circulaba a gran velocidad momentos antes de la volcadura, situación que provocó alarma entre automovilistas que transitaban por el concurrido bulevar.