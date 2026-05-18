Detienen a dos mujeres por robo en Coppel Anáhuac: Monclova

MONCLOVA, COAH. - La tarde de ayer, un par de mujeres fueron detenidas por el delito de robo en flagrancia luego de ser descubiertas presuntamente intentando sustraer diversa mercancía del interior de la tienda Coppel Anáhuac.

Las presuntas responsables fueron identificadas como María Álvarez, de 37 años, y Celeste Montoya, de 18, quienes fueron sorprendidas por personal de la tienda cuando ocultaban varios artículos entre sus pertenencias con la intención de abandonar el establecimiento sin realizar el pago correspondiente.

De acuerdo con el reporte de los encargados del comercio, las sospechosas ya habían sido observadas actuando de manera inusual dentro de los pasillos, por lo que empleados del lugar mantuvieron vigilancia hasta detectar el momento en que presuntamente intentaron consumar el robo.

Tras confirmar la situación, los gerentes solicitaron de inmediato la presencia de elementos del departamento de Seguridad Pública, quienes arribaron al establecimiento para tomar conocimiento de los hechos y proceder con el aseguramiento de ambas mujeres.

Las detenidas fueron trasladadas bajo custodia y posteriormente puestas a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad que se encargará de definir su situación legal conforme avancen las investigaciones correspondientes.

La movilización policiaca generó expectación entre clientes y trabajadores de la tienda, mientras las autoridades realizaban las diligencias necesarias dentro del establecimiento.