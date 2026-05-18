Explosión en Monclova: familia afectada por incendio en su vivienda

MONCLOVA COAH.- Un fuerte estruendo fue lo que vecinos de la colonia Anáhuac vivieron la noche de ayer, luego de que una fuerte explosión sacudiera una vivienda ubicada sobre la calle Máxtla número 1705, dejando a una familia inconsciente y provocando momentos de angustia entre vecinos del sector.

El estruendo alertó a habitantes de la zona, quienes de inmediato salieron de sus domicilios para intentar auxiliar a los ocupantes de la casa afectada, mientras densas columnas de humo comenzaban a salir del inmueble incendiado.

Esto debido a que la señora Graciela, de 67 años de edad, se encontraba preparando la cena para su esposo Juan Manuel, de 70 años. Cuando decidió encender la estufa, ocurrió la tragedia. Fue en ese instante cuando la acumulación de gas explotó violentamente. Esto generó una poderosa onda expansiva que sacudió toda la vivienda. Así, se desató un incendio que comenzó a propagarse rápidamente por el inmueble.

De acuerdo con las primeras indagatorias realizadas por elementos del cuerpo de Bomberos, el siniestro habría sido provocado por un acumulamiento de gas combinado con un cortocircuito, situación que generó la explosión y posteriormente el incendio que consumió parte de la vivienda.

Testigos señalaron que tras escuchar el estallido observaron cómo los integrantes de la familia afectada presentaban síntomas de intoxicación y una severa crisis nerviosa, por lo que solicitaron apoyo inmediato al sistema de emergencias.

Minutos más tarde arribaron elementos de Bomberos y socorristas de Cruz Roja, quienes rápidamente iniciaron las maniobras para controlar el fuego y evitar que las llamas se propagaran hacia domicilios contiguos.

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria a los afectados en el lugar, mientras que los traga humo lograron sofocar el incendio tras varios minutos de intensa labor.

La zona permaneció acordonada por autoridades preventivas mientras personal especializado realizaba las diligencias correspondientes para determinar con precisión las causas del siniestro y evaluar los daños materiales ocasionados por la explosión.