Motociclista resulta lesionado tras chocar en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un motociclista resultó lesionado la noche del jueves tras estrellarse contra la parte trasera de una camioneta al no mantener la distancia mientras circulaba por la avenida Oriente, en la colonia 21 de Marzo.

El incidente ocurrió en el cruce con la calle 38, cuando Israel Sinaí Hernández Ledezma, de 23 años, transitaba en una motocicleta Italika DM150 modelo 2024, en color rojo con negro.

Al avanzar sin la debida precaución, chocó de lleno contra una camioneta Ford Courier modelo 2007, color gris, conducida por Francisco Javier Dávila Alemán, de 65 años.

El impacto posterior provocó que el motociclista saliera proyectado y quedara tendido sobre el pavimento con diversas molestias físicas.

Socorristas de Águilas Doradas llegaron al lugar y brindaron los primeros auxilios antes de trasladarlo a un hospital para su evaluación médica.

Mientras tanto, agentes del Departamento de Control de Accidentes tomaron nota del choque y realizaron el peritaje correspondiente para determinar responsabilidades.

Ambos vehículos sufrieron daños considerables tras la colisión.