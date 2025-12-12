Cruz Roja atiende a Daniela N tras denuncia de maltrato en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una intensa movilización policiaca y de cuerpos de auxilio se desató la noche de ayer en la colonia Chinameca, luego que una adolescente de 16 años asegurara haber sido víctima de maltrato familiar y abuso sexual.

Sin embargo, tras las primeras investigaciones, se confirmó que las acusaciones carecían de sustento y que todo se originó por una acalorada discusión con su madre.

De acuerdo con los reportes preliminares, la joven identificada como Daniela "N" llegó en estado de alteración a la vivienda de una amiga localizada sobre la calle Nogales.

Ahí pidió ayuda y relató que estaba siendo agredida en su hogar. Minutos antes, la menor había llegado tarde a su vivienda en la calle Manila, donde sostuvo un fuerte conflicto con su madre.

Molesta por el regaño, Daniela "N" salió de su casa y buscó refugio con su amiga. Desde ese domicilio se solicitó la presencia de la Policía Municipal, lo que generó la llegada de varias unidades al sector.

Paramédicos de la Cruz Roja también acudieron para brindar atención médica, confirmando que la menor no presentaba lesiones visibles ni señales de haber ingerido alguna sustancia.

Durante la entrevista inicial, la adolescente acusó a su madre y a su hermano mayor Jesús "N", de maltratarla físicamente para luego indicar que tiempo atrás fue ultrajada sexualmente por un hombre, de quien no reveló identidad. No obstante, al ser trasladada a las instalaciones municipales para su valoración médica y psicológica, especialistas descartaron por completo cualquier indicio que respaldara dichas versiones.

La menor fue puesta posteriormente bajo el resguardo de la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia (PRONNIF), donde se determinó que las declaraciones se dieron en medio de la tensión y la molestia generada por la discusión familiar.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para evitar reportes falsos o declaraciones impulsivas, pues esto provoca movilizaciones innecesarias y desvía recursos que deben atender emergencias reales.