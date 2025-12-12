Incendio en taller mecánico de Monclova moviliza a bomberos

MONCLOVA, COAH.- Un incendio registrado la tarde de este viernes fuera de un taller mecánico en la colonia Monclova 400 generó la movilización de los cuerpos de emergencia.

El incidente ocurrió en la calle Daniel Ríos, cuando una camioneta se incendió en la parte trasera, mientras se encontraba en el taller para un servicio de reparación.

De acuerdo con el reporte del encargado del taller, la camioneta estaba siendo sometida al cambio de la bomba de gasolina cuando, por causas aún desconocidas, se presentó el conato de incendio en la parte de la calavera y debajo de la llanta. Afortunadamente, el mismo propietario del vehículo actuó rápidamente y logró controlar el fuego antes de que se expandiera.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para asegurarse de que el incendio estuviera completamente sofocado, mientras que oficiales de Seguridad Pública acordonaron la zona para evitar cualquier riesgo adicional.

A pesar de la magnitud del incidente, no se reportaron personas lesionadas, y el fuego no afectó otras propiedades cercanas.

Los oficiales de la Policía Municipal tomaron conocimiento del siniestro y se encargaron de realizar las diligencias correspondientes. Mientras tanto, el propietario de la camioneta se comprometió a llevar la unidad a revisión para asegurarse de que no existieran más fallas que pudieran poner en peligro la seguridad del vehículo en el futuro.