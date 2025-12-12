Conductor provoca accidente vehicular en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un fuerte accidente vehicular ocurrido la mañana de este viernes en las calles de la colonia Guadalupe dejó como saldo una persona lesionada y daños materiales de consideración.

El percance se registró cuando el conductor de un vehículo Honda Accord de modelo 2004, identificado como Martín Salinas Valero, se atravesó al paso de un Volkswagen Jetta de modelo 2016, al ignorar un señalamiento gráfico de alto.

Los hechos sucedieron cerca de las 08:00 horas, en la intersección de las calles República del Salvador y Guadalajara, cuando Salinas Valero circulaba por esta última calle y al llegar al cruce no respetó la señal de alto, invadiendo el paso del Jetta, que se dirigía en dirección al norte.

La colisión fue inevitable, y el impacto dejó al Jetta con severos daños en la parte frontal, mientras que el Honda terminó con daños en la parte lateral izquierda.

La conductora del Jetta, Lourdes Estela Guajardo Cantú, resultó con lesiones visibles y fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja en el lugar del accidente. Tras una valoración preliminar, se determinó que las lesiones no eran de gravedad, pero fue trasladada al hospital para una revisión más detallada.

Ambas unidades quedaron varadas en el lugar, lo que provocó un breve congestionamiento vehicular mientras los oficiales del Departamento de Control de Accidentes realizaban el peritaje correspondiente.