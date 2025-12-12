Agresión con botella deja a joven herida en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una violenta agresión ocurrida durante la madrugada de este viernes en la colonia Del Pueblo dejó a una joven de 23 años lesionada del rostro, luego de ser atacada con una botella por otra mujer con la que presuntamente sostenía viejas rencillas personales. El incidente provocó una rápida movilización de cuerpos de auxilio y autoridades.

Los hechos se registraron alrededor de las 03:00 horas sobre la calle 2 de Abril, entre las calles Aragón y Kennedy, donde familiares de la víctima realizaban una reunión.

En un momento dado, Fernanda Flores Ontiveros salió a la calle y fue sorprendida por la agresora, quien sin mediar palabra la golpeó directamente en el rostro con una botella de vidrio.

El impacto fue tan fuerte y repentino que Fernanda cayó de inmediato al suelo, quedando inconsciente y con una abundante hemorragia facial.

Vecinos y familiares que escucharon el alboroto salieron para auxiliarla, pero la responsable del ataque ya había escapado.

La madre de la joven, Patricia Ontiveros, relató que al escuchar los gritos corrió hacia la calle, encontrando a su hija tirada sobre la banqueta y sin reacción alguna.

Debido a la gravedad del golpe, decidieron trasladarla por sus propios medios a la Cruz Roja Mexicana, donde fue ingresada para recibir atención médica urgente.

Minutos más tarde, detectives de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al hospital para recabar los primeros testimonios y abrir una carpeta de investigación.

Los oficiales entrevistaron a familiares y testigos, quienes revelaron que la agresión podría estar relacionada con problemas personales entre ambas mujeres.

La víctima permanece bajo observación médica en espera de estudios que determinen la magnitud de la lesión. Por su parte, las autoridades ya trabajan para identificar plenamente a la responsable y proceder conforme a la ley, a fin de evitar que el ataque quede sin consecuencias.