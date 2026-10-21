Motociclista resulta lesionado en Monclova: choque con Ford Focus

MONCLOVA, Coah.- Un motociclista resultó lesionado luego de ser impactado por un automóvil Ford Focus azul sobre la avenida Lázaro Cárdenas, al norte de Monclova, a la altura del centro comercial Paseo Monclova.

El afectado, identificado como Jeferson N., circulaba de poniente a oriente por dicha vialidad durante la tarde de ayer, cuando ocurrió el percance con el vehículo conducido por una mujer.

Tras el impacto, el joven presentó lesiones que requirieron la intervención de los cuerpos de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron hasta el lugar para brindarle atención prehospitalaria y evaluar su estado de salud.

Los socorristas realizaron la valoración correspondiente para determinar la gravedad de las lesiones y establecer si era necesario trasladarlo a un hospital. Sin embargo, después de revisarlo, determinaron que no ameritaba traslado médico, por lo que el motociclista permaneció en el sitio tras recibir la atención necesaria.

Al lugar también acudieron elementos de Control de Accidentes, quienes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las actuaciones correspondientes para documentar el choque. Los oficiales recabaron información sobre el percance y atendieron la situación vial para establecer las circunstancias en las que se produjo la colisión entre la motocicleta y el Ford Focus azul.

Hasta la información disponible, no se reportó que Jeferson N. necesitara hospitalización. Las autoridades quedaron a cargo de las diligencias correspondientes para el registro del accidente ocurrido en una de las vialidades del sector norte de Monclova.