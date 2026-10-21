Frontera Coahuila: choque entre tres vehículos provoca congestión vial

FRONTERA COAH. - Un choque entre tres vehículos provocó cuantiosos daños materiales y complicaciones viales en el cruce de las calles Durango y Concepción Armendáriz, en la colonia Borja, donde vecinos advierten sobre la recurrencia de accidentes.

El percance ocurrió cuando un automóvil Nissan Sentra, color guinda, colisionó contra una camioneta Ford Explorer blanca. Tras el impacto, el conductor de esta última unidad perdió el control y terminó golpeando una tercera camioneta Ford que se encontraba en el lugar, de acuerdo con la mecánica preliminar de los hechos.

La colisión dejó daños materiales en las tres unidades, que quedaron obstruyendo parcialmente la vialidad y provocaron congestionamiento entre los automovilistas que circulaban por el sector.

Elementos de Control de Accidentes acudieron al sitio tras recibir el reporte, con el propósito de tomar conocimiento del percance, realizar las diligencias correspondientes y establecer las responsabilidades.

Los propietarios de los vehículos permanecieron en el lugar a la espera de sus respectivas compañías aseguradoras para iniciar los trámites relacionados con los daños ocasionados.

Hasta el momento, no se informó sobre personas lesionadas.

El accidente volvió a poner en evidencia la preocupación de los habitantes de la colonia Borja por las condiciones de seguridad vial en esa intersección, donde aseguran que los percances se han vuelto recurrentes.

Ante esta situación, vecinos solicitaron a las autoridades competentes evaluar la instalación de señalamientos preventivos o reductores de velocidad para alertar a los conductores y disminuir el riesgo de nuevos accidentes.

Los habitantes insistieron en la necesidad de implementar medidas preventivas en el cruce, con el objetivo de reducir la posibilidad de que futuros percances tengan consecuencias de mayor gravedad.